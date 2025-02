Prosegue la tappa di Tillburg, in Olanda, valida per la Coppa del Mondo di short track 2025. Nella quinta tappa del World Tour, massimo circuito internazionale dello short track, quattro gare disputate con l’Italia sempre protagonista. C’è Pietro Sighel sul podio dei 1500 metri. L’azzurro conclude al terzo posto tagliando il traguardo in 2’22″681 davanti al connazionale Luca Spechenhauser, quarto in 2’22″852. La prova se la prende il canadese William Danjinou, che ferma in cronometro con il tempo di 2’22″541. Secondo l’olandese Jens Van T Wout in 2’22″659. Thomas Naldini esce in semifinale, ma è ottavo dopo la vittoria nella finale B. Per quanto concerne i 500 metri maschili, Pietro Sighel e Thomas Nadalini hanno partecipato alla finale B, chiusa rispettivamente in terza e quarta piazza. Sono stati classificati in settima e ottava posizione assoluta.

I risultati

William Danjinou (CAN) 2’22″541 Jens Van T Wout (NED) 2’22″659 Pietro Sighel (ITA) 2’22″681 Luca Spechenhauser (ITA) 2’22″852 Shogo Miyata (JPN) 2’22″861 Kosei Hayashi (JPN) 2’22″932 Sven Roes (NED) 2’24″291

Bene la staffetta femminile

Il secondo podio di giornata arriva grazie alla staffetta femminile. Il quartetto composto da Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioratti e Arianna Sighel ha ottenuto un ottimo secondo posto (4’11″510) inchinandosi solamente al foto finish alle padrone di casa dell’Olanda (4’11″508) con il quartetto formato da Zoe Deltrap, Diede van Oorschot, Michelle Velzeboer e Xandra Velzeboer. Final A a quattro con gli Stati Uniti (4’12″463) di Julie Letai, Kristen Santos-Griswold, Louisiana Stahl e Corinne Stoddard davanti alla Polonia (4’12″486) di Natalia Maliszewska, Nikola Mazur, Kamila Stormowska e Gabriela Topolska. Va rimarcato come il bilancio nelle cinque staffette femminili disputate nel corso della stagione ammonti a quattro podi, fatto avvenuto solamente nel 2003-2004, quando vennero ottenuti quattro piazzamenti tra secondo e terzo posto. Il ruolino di marcia del 2024-2025 è, ovviamente, superiore, considerato come siano già stati collezionati tre posti d’onore oltre alla vittoria nel primo appuntamento di Montreal. Sui 1.000 metri, Arianna Fontana si è issata sino alla finale, nella quale ha concluso in 5a posizione. Il percorso di Elisa Confortola e Gloria Ioriatti si è invece concluso nei quarti di finale.

I risultati

Olanda 4’11″508 Italia 4’11″510 Stati Uniti 4’12″463 Polonia 4’12″486

Gli italiani presenti a Tilburg

Sono dieci i pattinatori italiani impegnati sul ghiaccio della città situata nel Brabante. Mattia Antonioli (C.S. Esercito), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) nel settore maschile; Chiara Betti (Fiamme Gialle), Elisa Confortola (Fiamme Oro), Arianna Fontana (Icelab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) e Arianna Sighel (Fiamme Oro) in ambito femminile. Nella giornata di domenica 9, la tappa giungerà a compimento con le restanti cinque gare (staffetta mista, 1.000 metri e staffetta maschili, 500 e 1.500 metri femminili).