Super Kelly Doualla domina i 60 metri ai Campionati Italiani Allievi Indoor di Ancona. L’atleta classe 2009 della Cus Pro Patria Milano domina la concorrenza di Margherita Castellani (Atletica Arcs Cus Perugia) e di Alessia Succo (Atletica Settimese) tagliando il traguardo in 7.19. Tempo che significa tante cose. Sia primato personale, abbassando di quattro centesimi il 7.23 di qualche settimana fa, che qualificazione agli Europei Indoor di Apeldoorn, in Olanda dal 6 al 9 marzo, per cui serviva il 7.20. Inoltre cancellato il record italiano Under 23 di Manuela Levorato (7.20). Nelle gerarchie dei 60 metri ora Doualla è dietro solamente a Zaynab Dosso, che detiene il miglior crono italiano di sempre in 7.02.

Le tre prove odierne nei 60

Giornata che si è aperta con le batterie veloci. Kelly Doualla, tre settimane dopo il 7.23 con cui ha siglato la migliore prestazione europea U18 e il record italiano U20, apre con un poco forzato 7.68. Va forte la classe 2009, quindi all’esordio nella categoria, Alessia Succo (Atl. Settimese) in 7.51 con apparente facilità davanti al 7.58 di Carlotta Suppini (Pontevecchio Bologna). La campionessa in carica e argento europeo U18 dei 200 Margherita Castellani (Atl. Arcs Cus Perugia) comincia da 7.59. In semifinale Doualla accelera e vince la rispettiva batteria in 7.43. Seconda nella stessa run cìè Margherita Castellani in 7.52. Nelle rispettive semifinali hanno la meglio Alessia Succo, in 7.55, e Gaia Bonato, in 7.56 con il primato personale eguagliato.

Al maschile

Al maschile in batteria sono in due sotto i sette secondi, Andrea Tironi (Pol. Imiberg, 6.95) e Edwin Fermin Galvan (Atl. Libertas Sanp, 6.98), appena a ridosso Leonardo Pratali (Studentesca Rieti Milardi, 7.01) e Daniele Inzoli (Atl. Riccardi Milano 1946), in batteria 7.02 per il bronzo europeo U18 del lungo che qui sceglie lo sprint. L’ultima semifinale maschile è la più rapida con Leonardo Pratali (Studentesca Rieti Milardi, 6.87), Daniele Inzoli (Atl. Riccardi Milano 1946, secondo in 6.88) e anche il tricolore cadetti Artem Shablii (Atl. Villa Guglielmi, 6.90).

Nelle altre gare

Nella marcia femminile 3000 metri trionfa Valentina Adamo (Atletica Livorno), che cambia ritmo poco dopo metà gara (ai -1300 metri) e taglia il traguardo in 13’38″38. L’atleta allenata da Giorgio Favanti diventa la quarta under 18 italiana di sempre ad afferarsi nella disciplina. Bene anche Anita Marchi (Atl. Vis Abano, 13:49.72), già competitiva al piano superiore dopo aver dominato tra le cadette nelle ultime due stagioni, e di Beatrice Palmonari (Atl. Lugo, 13:56.03), azzurra l’anno scorso agli Europei di categoria, rispettivamente sesta e settima di sempre.

Nel salto in lungo maschile ha la meglio Edoardo Borchi (Atletica Livorno), che domina la gara dall’inizio alla fine chiudendo con un grande 7.22, sopra di quasi venti centimetri rispetto al personale (7.06). Il toscano allenato da Massimo Favoriti l’ha spuntata su Matteo Sorci (Atletica Perugia Team), secondo con 7.16. Terzo posto al neoprimatista del pentathlon allievi Christian Montin (Atl. Gallaratese), cresciuto a 6,99.

Nel salto in alto femminile trionfa Sophie Barbagallo (Pontevecchio Bologna). La campionessa outdoor in carica vince anche al coperto ed è l’unica a superare 1,72. Al fianco dell’emiliana allenata da Rebecca Jiang si accomodano sul podio Benedetta Baiocco (Atl. Arcs Cus Perugia, 1,70) e Sofia Zanon (Atl. Vis Abano, 1,68).

Nel getto del peso maschile si afferma Antony Del Pioluogo (Atl. Brugnera Friulintagli). Il pordenonese di Aviano, ex cestista, indossa la maglia tricolore del peso dopo averla sfiorata con due secondi posti tra i cadetti. Da pochi mesi è passato alla tecnica della rotazione, grazie alla supervisione di Paolo Fadelli, e piazza il primato personale di 17,43 al secondo turno che chiude la porta a Lorenzo Santese (Atletica Estense), secondo con 16.89, e ad Andrea Tramontana (Fiamme Gialle Simoni), terzo con 16.64.

Campionati indoor su Sportface TV

Campionati italiani allievi indoor di Ancona sono trasmessi in diretta streaming integrale nelle giornate di sabato 8 (dalle ore 10.30) e domenica 9 febbraio (dalle 9.00) su www.atleticaitaliana.tv e e sull’app Sportface TV, disponibile in tutti gli store digitali.