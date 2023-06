Roma, il West Ham dice no al prestito di Scamacca

La Roma incassa il primo no dal West Ham per il prestito di Gianluca Scamacca. Come riporta Sky, il club londinese per ora non apre alla soluzione proposta dalla società giallorossa, che deve sostituire l’infortunato Tammy Abraham. L’accordo di massima col giocatore – nato e cresciuto a Roma – c’è e gli agenti dell’ex Sassuolo proveranno a far cambiare idea al club londinese. Le parti dovrebbero riaggiornarsi nelle prossime settimane. Ma per ora Tiago Pinto torna da Londra con un primo no dagli Hammers.