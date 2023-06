Pisa, ufficiale la risoluzione del contratto con il ds Claudio Chiellini

Il Pisa, dopo aver mancato la qualificazione ai playoff di Serie B, ha deciso di cambiare volto in vista della prossima stagione. Il primo a salutare è il direttore sportivo Claudio Chiellini, con il quale è arrivata la risoluzione consensuale del contratto: “Il club comunica di aver consensualmente deciso di non proseguire il rapporto professionale in scadenza il prossimo 30 giugno 2023. Nel ringraziare il direttore Chiellini per l’opera professionale svolta e per il contributo fornito in questo importante cammino congiunto gli rivolge i migliori auspici per il prosieguo della carriera.

Anche Claudio Chiellini ha voluto ringraziare i toscani per l’occasione concessagli: “Alla fine di questo importante percorso umano, sportivo e professionale ringrazio la proprietà, la famiglia Corrado e tutte le persone che mi hanno accompagnato e coadiuvato in questi due anni bellissimi. Ringrazio il Pisa Sporting Club per tutte le emozioni vissute e auguro ai colori nerazzurri le migliori fortune e un futuro ricco di soddisfazioni”.