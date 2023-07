Scherma, Di Francisca: “Il Mondiale porterà visibilità in Italia”

Elisa Di Francisca, oro olimpico alle Olimpiadi del 2012, in occasione della cena di gala del premio Fair Play Menarini ha parlato dei Mondiali di scherma che si terranno in Italia: “La scherma purtroppo non ha tanta visibilità, dunque è già un passo avanti il Mondiale in Italia, perché lo faranno vedere in tv. Le atlete italiane hanno fatto una bellissima stagione agonistica ed è una conferma che stanno facendo un buon lavoro anche a livello di maestri, di staff, di commissario tecnico.”

Credo – ha aggiunto – che si debba fare qualcosa a livello di promozione di questo sport fra i giovani, nelle scuole, e anche riunendo ex schermitori, ex campioni per far fare loro una buona telecronaca, che sia tecnica ma allo stesso tempo che appassioni anche chi ascolta. Questo sport lo promuovo sempre perché mi ha salvato. Io nasco determinata fin da piccola, molto ribelle, quindi rabbiosa, e questo sport mi ha dato una strada da seguire, mi ha dato degli obiettivi e una linea; e poi mi ha permesso di superare anche i miei limiti, le mie paure“. Infine, ha concluso dicendo: “Non siamo famosissimi per il fair play, però non generalizziamo. Non è che non abbiamo persone che sono bravi e trasmettono questi valori, è che non lo diciamo, non ci facciamo una notizia. Mi rivolgo a voi giornalisti: fa più notizia uno che s’è preso a parolacce o che si è menato, piuttosto che uno che ha dimostrato fair play verso il proprio compagno”.