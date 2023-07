Carolina Morace torna in panchina, guiderà le London City Lionesses: contratto fino al 2025

Carolina Morace torna in panchina. L’ex giocatrice italiana e sovente commentatrice delle partite, è stata ingaggiata dal London City Lionesses, club di calcio femminile che milita nella Women’s Championship. Ha firmato un contratto fino al 2025 e si tratta del suo nuovo ingaggio a distanza del precedente incarico alla Lazio nel 2021.

Ecco le prime parole di Morace: “Sono lieta di essere la nuova allenatrice del London City Lionesses. Non vedo l’ora di fare la mia parte nel viaggio del London City. Il club è motivato a vincere la Championship e lavorerò in modo instancabile con le giocatrici e la dirigenza per assicurarci di poter raggiungere le ambizioni del club”.