Ad Austin si aprono le danze del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del calendario 2025 di MotoGP. Jorge Martin, campione del mondo in carica, risulta ancora assente in pista a causa dell’incidente che gli ha impedito di partecipare anche ai primi due round della stagione. Nonostante il pit stop forzato, Martin è presente al COTA con Aprilia: “Il fatto che io sia venuto qui ad Austin vuol dire che manca poco al mio ritorno. Ci sono delle possibilità che io corra in Qatar. Mi sono rotto dieci ossa, ma stanno guarendo tutte bene. Lo scafoide è una brutta frattura. Anche se avvenuta in allenamento, posso dire che è stata la peggior caduta della mia vita. Vedo, però, la luce in fondo al tunnel“, afferma ai microfoni di Sky Sport.

“Non vedo l’ora di tornare in sella. È presto, però, per capire che tipo di sensazioni avrò in moto. In queste settimane mi sono sempre tenuto in contatto con Rivola, Sterlacchini e Bezzecchi. Marco è il miglior pilota che io potessi avere come riferimento, perché abbiamo un setup simile. La sua base mi sarà d’aiuto“. Sulla situazione in campionato dopo le prime gare: “Ho seguito molto l’Aprilia. Con Ogura si è già visto il potenziale della moto. Ho dato un occhio anche gli altri piloti, vedendo un Marc Marquez in grande forma. Speriamo che anche Pecco lotti per il titolo”.

La classifica piloti, al momento, è dominata da Marc Marquez. Lo spagnolo della Ducati ha vinto tutte le gare svolte fino a questo momento, comprese le sprint del sabato. Il numero 93 va a caccia di un nuovo successo in terra americana – pista con cui ha dimostrato più volte di avere ottimo feeling – mentre i suoi inseguitori cercheranno di ricucire le distanze, Francesco Bagnaia su tutti.

LE PROVE LIBERE 1

Il weekend di gara si apre in condizioni avverse. La pista, infatti, offre poco grip e a complicare la situazione c’è la pioggia, che cade copiosa nel corso della prima sessione di prove libere. Diversi piloti terminano in ghiaia o non riescono a concludere i propri giri cronometrati, mentre tutti tentano di adattarsi il più velocemente possibile alla condizione dell’asfalto. Al termine della sessione, è Morbidelli a occupare la prima posizione in classifica. L’italiano del team VR46 è autore di un 02:12.531, che lo mette davanti a Miller, secondo in 02:12.614. Terzo posto per Marc Marquez, autore di un crono da 02:12.780. Quarta posizione per Zarco, mentre Acosta chiude la top 5 appena davanti a Bagnaia.

F. Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 02:12.531 J. Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) 02:12.614 M. Marquez (Ducati Lenovo Team) 02:12.780 J. Zarco (CASTROL Honda LCR) 02:12.838 P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) 02:13.275 F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 02:13.290 A. Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) 02:13.314 M. Viñales (Red Bull KTM Tech3) 02:13.483 B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) 02:13.638 A. Fernandez (Prima Pramac Yamaha MotoGP) 02:14.148 J. Mir (Honda HRC Castrol) 02:14.257 L. Marini (Honda HRC Castrol) 02:14.277 F. Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) 02:14.528 F. Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) 02:14.531 E. Bastianini (Red Bull KTM Tech3) 02:14.739 F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) 02:14.922 R. Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) 02:15.445 A. Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) 02:15.480 M. Bezzecchi (Aprilia Racing) 02:15.682 S. Chantra (IDEMITSU Honda LCR) 02:15.959 L. Savadori (Aprilia Racing) 02:19.703 A. Ogura (Trackhouse MotoGP Team) 02:21.433

IL PRE QUALIFICHE

La pista del COTA si asciuga nelle ore successive, con i piloti che tornano in azione senza essere disturbati ulteriormente dalla pioggia. Marc Marquez sale in cattedra e domina il pre qualifiche, dimostrando un ottimo feeling con la Ducati e con il circuito statunitense. Al termine dei sessanta minuti a disposizione, lo spagnolo occupa la prima piazza in 2:02.929. Seconda posizione per Fabio Di Giannantonio, seguito dal compagno di squadra Franco Morbidelli. Il fine settimana della VR46 è iniziato con ottime prospettive, che la squadra tenterà di consolidare nei prossimi giorni. Decima piazza invece per Francesco Bagnaia, che non conclude distante dalla zona Q1.