Scherma, Coppa del Mondo spada maschile: Italia decima a Heidenheim, arriva pass olimpico per Parigi 2024

Decimo posto per l’Italia nella prova a squadre della storica tappa tedesca di Coppa del Mondo di spada maschile, in corso di svolgimento a Heidenheim. Non un buon cammino quello di oggi per gli azzurri del ct Dario Chiadò, saliti in pedana col quartetto inedito formato da Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Valerio Cuomo ed Enrico Piatti (al posto di Federico Vismara), ma tanto basta per staccare in modo ufficiale la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, che era già stata ipotecata a Vancouver a dicembre, ma che diviene oggi aritmetica e formalizzata per gli spadisti azzurri, che dunque possono comunque tornare a casa con una soddisfazione importante.

Il cammino degli azzurri nel tabellone principale è partito con la vittoria nettissima per 45-16 contro l’Australia nel tabellone da 32, poi agli ottavi di finale è arrivata la beffa nella sfida con l’Ucraina, risolta 29-28 dagli spadisti dell’est Europa. Nel tabellone per i piazzamenti fino al nono posto, l’Italia ha battuto l’Egitto per 34-26 e la Cina per 45-27, ma è stata sconfitta dalla Corea del Sud e ha chiuso in decima posizione il torneo, festeggiando comunque il pass per Parigi.