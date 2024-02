Palermo, Corini: “C’è rammarico, la Cremonese ha caratteristiche perfette per la categoria”

Il Palermo pareggia con la Cremonese nel ventiseiesimo turno di Serie B. Il tecnico rosanero Eugenio Corini commenta la prestazione della propria squadra in sala stampa: “Partita giocata bene da entrambe le squadre. Noi siamo stati bravi a trovare il rigore e a raddoppiare. Prendere due gol in un minuto ha cambiato l’inerzia della partita, eppure avevamo detto di tenere botta. Dopo il pari della Cremonese abbiamo subito il contraccolpo psicologico per dieci minuti, poi però di occasioni ne abbiamo avute. Il rammarico c’è, perché pareggiare a Cremona ci sta, ma per come si era messa la partita c’è rammarico. Dobbiamo vincere con la Ternana martedì per dare valore al pareggio di oggi. Non siamo stati sorpresi, ma hanno fatto valere le loro qualità. Hanno caratteristiche perfette per questa categoria. Noi abbiamo portato il match dove volevamo, poi però non siamo stati in grado di chiuderla. Eppure una consapevolezza di un certo tipo c’era, al di là di aver segnato già due reti.” Guardando la classifica: “Martedì possiamo allungare, solo così daremo continuità al nostro rendimento. Oggi intanto la squadra ha fatto una bella prestazione, con due gol segnati fuori casa. Ma ce ne andiamo con il rammarico.”. Infine, sulle sostituzioni: “Ho fatto sostituzioni solo offensive, sono state forzate in tal senso. Volevamo segnare il 3-2, quello è stato un cambio tattico. Chaka Traoré ha fatto bene, è solo un ragazzo e bisogna dargli il tempo di crescere. Oggi comunque mi è piaciuto. Sontuoso Diakité sulla fascia destra. Decisivo per il gol di Ranocchia. Partita importante sia in difesa che in attacco. Noi c’eravamo, niente da dire. Però Vazquez, Coda e così via possono cambiarla quando vogliono. La percezione è comunque che questa squadra c’è, noi ci siamo. Vogliamo esserci fino in fondo al campionato.”