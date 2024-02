Premier League 2023/2024, Manchester United sconfitto: il Fulham vince 2-1 ad Old Trafford

Il Manchester United perde 2-1 in casa contro il Fulham nella ventiseiesima giornata di Premier League 2023/2024. Dopo un primo tempo senza reti, sono due nigeriani a infliggere una sconfitta pesantissima ai Red Devils. Al 65′ è il 24enne Bassey a portare in vantaggio gli ospiti ad Old Trafford, mentre è Alex Iwobi al settimo minuto di recupero a realizzare il 2-1 definitivo, dopo il momentaneo pareggio di Maguire (89′). Dopo quattro vittorie consecutive, Ten Hag torna ad incappare in un passo falso e scivola a otto punti dal quarto posto occupato dall’Aston Villa. La squadra di Emery batte 4-2 il Nottingham e sale a 52 punti in classifica grazie alle reti di Watkins (4′), Douglas Luiz (29′ e 32′) e Bailey (61′). Il Brighton di De Zerbi – prossima avversaria della Roma agli ottavi di Europa League – non va oltre l’1-1 con l’Everton. Al 73′ Branthwaite porta gli ospiti in vantaggio e il rosso di Gilmour all’81’ sembra complicare irrimediabilmente il compito del Brighton, ma al 95′ Dunk realizza il gol del pareggio. Il Crystal Palace travolge 3-0 il Burnley (in 10 per il rosso al 35′ a Brownhill) con le reti di Richards, Ayew e Mateta.