Scherma, Coppa del Mondo spada maschile Berna 2023: Cimini e Mencarelli superano le qualificazioni

Sono cinque gli azzurri ai nastri di partenza del tabellone principale da 64 sulle pedane di Berna, dove è in corso la prova inaugurale della stagione di Coppa del Mondo di spada maschile. Davide Di Veroli, Valerio Cuomo e Federico Vismara si erano già qualificati per il tabellone principale grazie al ranking, mentre dopo i gironi della giornata del venerdì si sono aggiunti anche Gabriele Cimini e Simone Mencarelli.

Fuori nel match decisivo Marco Paganelli per appena una stoccata, lasciano anzitempo le pedane anche Giacomo Paolini, Gianpaolo Buzzacchino e Giulio Gaetani nel turno dei 128, Filippo Armaleo, Andrea Santarelli ed Enrico Piatti nel turno dei 256. Domani a partire dalle 8.30 il tabellone principale da 64 della gara individuale. Domenica si concluderà la tre giorni in terra svizzera con la prova a squadre che prenderà il via alle 7.30.