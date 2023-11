Nuoto, Trofeo Nico SAPIO: Ceccon e Quadarella brillano in finale

Thomas Ceccon, Simona Quadarella, Benedetta Pilato, Lorenzo Mora, Alessandro Miressi e Francesca Fangio si sono rivelati protagonisti delle finali della prima giornata del ‘Trofeo Nico SAPIO’. L’evento, che festeggia quest’anno il suo 49esimo compleanno, è intitolato alla memoria del giornalista Rai scomparso in seguito al tragico incidente del Convair Lufthansa a Brema nel 1966. Il Trofeo ha luogo nella piscina Sciorba di Genova, dove Thomas Ceccon si conferma sotto i riflettori. Il nuotatore, reduce di una grande performance in Coppa del Mondo, vince e domina i 200 misti, segnando il record personale in 1’51”90. Simona Quadarella invece brilla nei 400 stile libero, registrando il secondo tempo più veloce di sempre nella sua carriera in 4’00”12 e conquista l’oro. Ottima giornata anche per Lorenzo Mora, che vince nei 50 dorso e Silvia Di Pietro fa lo stesso nei 50 farfalla. Da oro anche Paolo Conte Bonin, nei 200 stile libero e Chiara Tarantino, nei 100. Grande spettacolo tra Benedetta Pilato e Martina Carraro nei 50 rana, con la diciottenne che si impone in 29”43. Anche Simone Cerasuolo e Gabriele Mancini si sfidano nei 100 rana, con l’imolese che vince per solo cinque centesimi. Scintille poi di Francesca Fangio, che domina i 200 rana in 2’19”99. Infine, nei 50 stile libero Alessandro Miressi la spunta su Lorenzo Zazzeri per una manciata di centesimi.