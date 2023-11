Formazioni ufficiali Venezia-Catanzaro, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Venezia e Catanzaro, sfida valida per la tredicesima giornata di Serie B 2023/2024. Partita ad alta quota, con la compagin allenata da Vanoli che guida il gruppetto che insegue il Parma capolista nel campionato cadetto. Due vittorie di fila e quattro nelle ultime cinque per i lagunari, che in casa provano ad allungare la striscia. Cerca invece di interrompere un mini-periodo negativo la squadra di Vivarini, reduce da due sconfitte consecutive. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 di venerdì 10 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI VENEZIA-CATANZARO

VENEZIA: Bertinato, Candela, Altare, Modolo, Sverko, Busio, Tessmann, Ellertsson, Pierin, Pohjanpalo, Johnsen

CATANZARO: Fulignati, Situm, Krajnc, Brighenti, Veroli, Sounas, Ghion, Pompetti, Vanderputte, Stoppa, Iemmello