Scherma, Coppa del Mondo spada: Di Veroli e Traditi si fermano in semifinale, bronzo per loro

Doppio appuntamento per la Coppa del Mondo di spada, che in queste ore ha visto gli uomini impegnati in Turchia a Istanbul e le donne di scena a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. In entrambi i casi gara individuale, che anticipa di poche ore la gara a squadre di domani con cui si chiuderà il weekend e verranno assegnati punti molto importanti in ottica qualificazione olimpica a Parigi 2024. Per l’Italia sono arrivati due podi, che lasciano ben sperare per i prossimi impegni.

Nella gara maschile di Istanbul infatti Davide Di Veroli è medaglia di bronzo, dopo essersi fermato solo in semifinale al cospetto dell’ungherese Tamas Mate Koch con il punteggio di 15-8. Il magiaro poi ha ceduto il passo nella finalissima al francese Alexandre Bardenet che si è imposto per 13-12 in un assalto davvero tiratissimo. Altri due italiani, Enrico Garozzo e Federico Vismara, si erano fermati ai quarti di finale battuti rispettivamente proprio da Di Veroli e Koch. Il tabellone dei 32 era risultato fatale invece a Giacomo Paolini e Filippo Armaleo, mentre il primo turno di giornata aveva visto la sconfitta di Enrico Piatti e Valerio Cuomo.

Nella gara femminile di Fujairah la spedizione azzurra registra il bronzo di Gaia Traditi, a sua volta battuta in semifinale dalla coreana Sera Song che ha poi vinto anche la finale contro la spadaccina di Hong Kong, Vivian Mai Wai Kong. Nei quarti di finale Traditi aveva sconfitto in un derby italiano Alberta Santuccio per 15-14 e nel tabellone da 16 aveva avuto la meglio su un’altra connazionale come Roberta Marzani con il punteggio di 15-10. Sempre nello stesso turno era stata eliminata Mara Navarria, mentre Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo avevano salutato la gara nel tabellone delle 32. Alessandra Bozza e Federica Isola invece si erano fermate al primo turno del tabellone principale.