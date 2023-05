Highlights Liverpool-Aston Villa 1-1, Premier League 2022/2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Il video con gli highlights di Liverpool-Aston Villa, sfida valevole per la trentasettesima giornata di Premier League 2022/2023. Si interrompe la striscia di sette vittorie consecutive per la squadra di Klopp, che non va oltre l’1-1 davanti al pubblico di Anfield. Ed il pareggio arriva anche per il rotto della cuffia, con Firmino che segna al 90°.