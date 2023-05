Matthaus: “Tuchel vicino alla Juventus, ma il Bayern era nervoso e non credeva in Nagelsmann al 100%”

Lothar Matthaus ha svelato un clamoroso retroscena di mercato legato anche al nostro calcio. La Juventus, infatti, avrebbe pensato a Thomas Tuchel prima che lo stesso allenatore tedesco fosse poi contattato e chiuso dal Bayern Monaco. L’ex giocatore dell’Inter ha parlato ai microfoni di Goal.com svelando questo retroscena legato alla panchina dei bianconeri.

Le parole di Matthaus: “Tuchel era vicino al passaggio alla Juventus. Il Bayern era nervoso, Tuchel era libero e il Bayern non credeva in Nagelsmann al 100%. Non possono licenziarlo quando ha vinto tre titoli, quindi hanno deciso di licenziarlo ora“.