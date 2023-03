Scherma, Coppa del Mondo sciabola Sint-Niklaas 2023: Rossella Gregorio fuori in semifinale

Rossella Gregorio è stata la miglior italiana nella gara individuale di sciabola a Sint-Niklaas (Belgio) valevole per la Coppa del Mondo 2023. L’azzurra si è fermata in semifinale, sconfitta 15-9 dalla francese Sara Balzer dopo essere stata l’unica nostra portabandiera a spingersi almeno ai quarti di finale tra le nove al via del tabellone principale. Balzer si è poi aggiudicata anche la finale, sconfiggendo la cinese Yaqi Shao con il risultato di 15-13.

Tra le altre italiane, si era fermata subito al primo turno l’avventura di Rebecca Gargano, Michela Battiston e Claudia Rotili mentre il secondo turno era stato fatale a Giulia Arpino, Mariella Viale, Chiara Mormile e Martina Criscio. L’unica altra italiana capace di spingersi al terzo turno del tabellone da 16 è stata Sofia Ciaraglia, eliminata dalla spagnola Martin-Portugues. Nella giornata di domani il weekend belga si chiuderà con la gara a squadre. Per l’Italia scenderanno in pedana Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile.