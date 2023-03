Serie B 2022/2023: terza vittoria in fila per il Genoa, il Frosinone cade in casa contro il Cosenza

Oggi pomeriggio sono andati in scena i match validi per la 30ª giornata di Serie B 2022/2023. Terza vittoria in fila per il Genoa che batte 3-0 il Brescia in trasferta. Decisivo il gol di Salcedo e la doppietta Gudmundsson che consolidano la seconda posizione del Grifone che sale a 56 punti a +5 sul Sudtirol terzo. La squadra di Bisoli, ancora imbattuta nel 2023, vince in casa 2-0 contro la Spal grazie alla doppietta di Zaro. Spal e Brescia restano ferme a 28 punti a pari merito in ultima posizione. Nelle zone basse della classifica vince il Perugia che trova un successo importantissimo in casa del Cittadella salendo a 33 punti uscendo dalla zona playout. Vince anche il Pisa che torna a vincere dopo tre partite e lo fa in casa contro il Benevento allungando di tre punti su Reggina e Cagliari, ferme a 42 punti e che si sfideranno nella partita delle 16:15. In vetta si ferma il Frosinone che cade in casa contro il Cosenza. Seconda sconfitta casalinga della stagione per la squadra di Grosso che resta ferma a 62 punti e vede avvicinarsi il Genoa, ora a -6. Tre punti importantissimi per il Cosenza che sale a 32 punti, a -1 dalla salvezza. Il Venezia trova tre punti pesantissimi vincendo nel finale ad Ascoli grazie al gol di Carboni al 91′. La squadra di Vanoli sale a 33 e resta in zona playout ma von gli stessi punti del Perugia, che si trova subito fuori dalla zona calda. Sconfitta che inguaia l’Ascoli che ora ha soli tre punti di margine sulla zona playout. Il Parma non riesce ad entrare nelle prime otto e perde 2-0 in trasferta a Como. Mai in partita la squadra di Pecchia che resta in 9ª posizione a -1 dal Palermo. Sale a 39 punti la squadra di Longo, imbattuta da 7 partite e lontana dalla zona retrocessione.