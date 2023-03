Nuoto fondo, Coppa Len 2023: una fantastica Taddeucci trionfa nella 10 km, Acerenza 2° tra gli uomini

Una fantastica Ginevra Taddeucci trionfa nella 10 km femminile di Eilat, in Israele, valevole per la Coppa Len 2023. La vice campionessa europea si impone in 1h15’04″4 davanti alla portoghese Angelica Andrè, seconda in 1h54’55″9, e all’ungherese Bettina Fabian in 1h55’11″7. Benissimo al rientro Arianna Bridi (Esercito/Trento Nuoto) sesta in 1h55’13″6; Giulia Gabbrielleschi (Fiamme Oro/Nuotatori Pistoiesi) è settima in 1h55’14″6. Nella 10 km maschile vince il francese Marc Antoine Olivier, precedendo il campione europeo in carica Domenico Acerenza e l’altro azzurro Marcello Guidi. Il transalpino si impone in 1h47’56″2, mentre il ventottenne lucano tocca in 1h47’58″5; crono di 1h48’01″1 per il ventiseienne sardo. Quinto posto per Mario Sanzullo in 1h48’05″2, sesto in 1h48’07″3 il vincitore di tutto Gregorio Paltrinieri, che conduce fino al passaggio dell’ultima boa e poi scivola leggermente indietro, a causa di una condizione che non può essere ancora al top, negli ultimi cinquecento metri.