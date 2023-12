MotoGP 2024, Iannone su Marquez: “Sarà molto veloce, ma porterà diversi problemi in Ducati”

Dopo 11 ani in Honda, nella stagione 2024 Marquez sarà al fianco del fratello Alex in Ducati Gresini. L’ex pilota Ducati Andrea Iannone ha commentato a MCN il passaggio dello spagnolo alla moto italiana: “Marquez sarà sicuramente molto veloce, ma causerà diversi problemi in Ducati sin dalla prima gara. Se i suoi avversari si comporteranno come fa lui, si arrabbierà e inizierà a comportarsi come non si deve. Ducati sa gestire queste situazioni e spero che Marquez si comporti bene. L’anno prossimo sarà grande battaglia per il titolo”.