Scherma, Coppa del Mondo sciabola Algeri 2023: 17 azzurri qualificati per il tabellone principale

Inizia il lungo weekend della sciabola nella Coppa del Mondo di Algeri e sono ben 17 gli azzurri del ct Nicola Zanotti a qualificarsi per i tabelloni principali delle gare individuali al maschile e al femminile, nel dettaglio con otto sciabolatrici in pedana già domani per il tabellone da 64 e nove sciabolatori che saranno impegnati a partire da sabato. Tra le donne erano già ammesse per ranking Michela Battiston, Martina Criscio e Rossella Gregorio. Si aggiungono la neomamma Irene Vecchi a sedici mesi dall’ultima gara, Alessia Di Carlo e Rebecca Gargano, ma si aggiungono anche Eloisa Passaro e Chiara Mormile. Sconfitte nell’ultimo tabellone invece Manuela Spica, Giulia Arpino e Carlotta Fusetti, fuori nel tabellone delle 128 Michela Landi.

Tra gli uomini, ai tre già ammessi per ranking, che ricordiamo essere Luigi Samele, Michele Gallo e Luca Curatoli, si sono aggiunti Pietro Torre e Mattia Rea dopo la fase a gironi. Approdano al sabato anche Giovanni Repetti, Dario Cavaliere, Marco Mastrullo e Francesco Bonsanto. Eliminato invece nell’ultimo incontro decisivo Giacomo Mignuzzi, fuori già al tabellone dei 128 Enrico Berrè. Riccardo Nuccio è stato eliminato già dopo la fase a gironi. Venerdì gare femminili, sabato tocca ai maschi. Domenica, poi, le gare a squadre, decisive per la qualificazione olimpica per Parigi.