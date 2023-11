Francia, i convocati di Deschamps: prima convocazione per il classe 2006 Zaïre-Emery

Il CT della Francia Didier Deschamps ha diramato la lista dei convocati in vista dei prossimi impegni delle nazionali. Per quanto riguarda la Serie A presenti i tre milanisti Maignan, Theo Hernandez e Giroud, lo juventino Rabiot e l’interista Marcus Thuram. Prima storica convocazione per il centrocampista classe 2006 del Psg Warren Zaïre-Emery. I Galletti saranno impegnati in due gare di aualificazione ad Euro 2024 nella prossima sosta: il 18 novembre contro Gibilterra e poi il 21 contro la Grecia. Va ricordato infine che la selezione transalpina ha già staccato il pass per i prossimi Europei.

Di seguito la lista completa:

Portieri: Areola, Maignan, Samba

Difensori: Clauss, Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Todibo, Upamecano

Centrocampisti: Camavinga, Fofana, Kamara, Rabiot, Zaïre-Emery

Attaccanti: Coman, Dembelé, Giroud, Griezmann, Kolo Muani, Mbappé, Thuram