Argentina: le prime amichevoli da campione del mondo contro Panama e Curaçao

L’Argentina si prepara a scendere in campo per la prima volta da campione del mondo, con un trofeo in più ma un Lionel Messi in meno. La stella del Paris Saint Germain, infatti, aveva già annunciato che avrebbe lasciato la Seleccion al termine del Mondiale Qatar. Giovedì 23 la squadra allenata da Lionel Scaloni scenderà in campo contro Panama a Buenos Aires, mentre martedì 28 affronterà Curaçao a Santiago del Estero.