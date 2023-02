Scherma, Coppa del Mondo fioretto: grande Italia a Il Cairo. Favaretto trionfa su Batini, Marini argento

Italia sugli scudi nella tappa di Coppa del Mondo di fioretto a Il Cairo, con la squadra azzurra che ha sfiorato un clamoroso “en plein” in questo sabato dedicato alle prove individuali. Il trionfo è arrivato nel tabellone femminile, dove la finale è stata un derby tutto italiano che ha visto Martina Favaretto superare per 15-7 Martina Batini al termine di una giornata che ha visto entrambe le atlete esprimersi ad altissimi livelli. In semifinale Favaretto ha avuto ragione per 15-8 della polacca Julia Walczyk-Klimaszyk, mentre Batini aveva superato con il punteggio di 15-13 la statunitense Lee Kiefer. Per quanto riguarda le altre italiane, Alice Volpi si era fermata agli ottavi proprio contro Favaretto, autentica giustiziera delle compagne di squadra oggi visto che nel turno precedente aveva avuto ragione anche di Erica Cipressa. Il primo turno del tabellone principale è invece risultato subito fatale a Francesca Palumbo, Olga Rachele Calissi, Serena Rossini, Anna Cristino e Camilla Mancini.

A livello maschile invece l’Italia si deve “accontentare” del secondo posto di Tommaso Marini. L’azzurro infatti si è fermato solo in finale di fronte allo statunitense Alexander Massialas, che si è imposto solo alla stoccata decisiva per 15-14. A proposito di derby fratricidi, Marini in semifinale aveva sconfitto Davide Filippi per 15-8 e nei quarti aveva invece avuto la meglio con un perentorio 15-3 su Giorgio Avola. Si è fermato ai quarti anche Alessio Foconi, sconfitto proprio da Massialas. Per quanto riguarda gli altri italiani, gli ottavi di finale hanno visto le sconfitte di Filippo Macchi e Tommaso Martini, mentre Daniele Garozzo, Alessio Di Tommaso e Guillaume Bianchi si sono fermati al tabellone dei 32. Infine Edoardo Luperi si è fermato al primo turno del tabellone principale.

Nel complesso quindi quattro podi a livello individuale per l’Italia del fioretto, che domani spera di vivere un’altra giornata da protagonista assoluta con le prove a squadre.