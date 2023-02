F1 test Bahrain 2023, Leclerc: “Siamo più veloci in rettilineo, ma c’è ancora da lavorare”

Al termine della terza e ultima giornata dei test in Bahrain, Charles Leclerc ha fatto un punto della situazione con i media presenti nella località mediorientale. “Credo che quest’anno la nostra vettura sia cambiata in alcune sue caratteristiche – ha spiegato il monegasco –: in generale mi aspetto di essere un po’ più veloce in rettilineo e forse di faticare un po’ di più in curva. Dopo questi tre giorni di test, posso dire che stiamo ancora lavorando molto per trovare il punto di forza della vettura in termini di assetto. Spero che ci sia ancora un po’ di margine, i test servono a questo. Ho provato molti stili di guida diversi. Stamattina mi sembrava di aver trovato un po’ la mia strada, finalmente. Ma abbiamo ancora del lavoro da fare“.