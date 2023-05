Scherma, Coppa del Mondo fioretto femminile Plovdiv 2023: Palumbo nona e migliore italiana

Francesca Palumbo è stata la migliore italiana nella prova individuale di fioretto femminile a Plovdiv (Bulgaria), evento valevole per la Coppa del Mondo 2023 di scherma. L’azzurra si è fermata a un passo dai quarti di finale, così come le compagne di squadra Martina Batini e Olga Rachele Calissi, che alla fine si sono classificate rispettivamente al 12° e 15° posto. Palumbo è stata battuta dall’ungherese Pasztor e Batini dalla statunitense Kiefer, mentre nel turno precedente la spedizione italiana aveva perso Erica Cipressa, Martina Favaretto e Martina Sinigalia. Addirittura sconfitta nel turno da 64 Alice Volpi, numero 3 del ranking mondiale: con lei avevano lasciato la competizione anche Serena Rossini, Camilla Mancini, Anna Cristino e Giulia Amore.

Domani a Plovdiv andrà in scena la gara a squadre, che mette in palio anche punti pesantissimi per la qualificazione olimpica a Parigi 2024. Il quartetto italiano sarà composto da Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto ed Erica Cipressa e in quanto testa di serie esordirà agli ottavi di finale contro la vincente di Cile-Romania.