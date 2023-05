Serie B 2022/2023, Benevento ad un passo dal baratro: retrocessione in Serie C se il Brescia fa un punto

Il Benevento, dopo l’ennesima sconfitta stagionale incassata contro il Cittadella, si trova ad un passo dal baratro. La formazione giallorossa, infatti, è rimasta aggrappata ad una flebile speranza di salvezza, che domani potrebbe essere spezzata dal Brescia. Le Rondinelle, con le quale sono pari negli scontri diretti, giocheranno domani contro il Parma e, nel caso riuscissero a conquistare almeno un punto, spedirebbero matematicamente in Serie C il Benevento. La situazione, dunque, è estremamente delicata e a questo punto non dipende più dai campani, che sembrano essere spacciati. La retrocessione sarebbe un triste epilogo per il club del presidente Vigorito, che fino a due anni fa militava nel campionato di Serie A e calcava i campi più importanti del nostro Paese.