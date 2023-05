Internazionali d’Italia 2023, Sinner atteso al Foro: domenica il primo allenamento

Ieri e oggi è toccato a Lorenzo Musetti “assaggiare” la terra del Foro Italico, con un paio di allenamenti sul Campo Centrale insieme a Fabio Fognini e Lorenzo Sonego. Domani, domenica 7 maggio, potrebbe finalmente essere arrivato anche il momento di Jannik Sinner. Il numero uno d’Italia, che dopo il forfait a Madrid si è concesso qualche giorno di riposo prima di riprendere gli allenamenti, è atteso in queste ore nella Capitale in vista degli Internazionali d’Italia 2023. Secondo quanto trapela direttamente dal Foro Italico, anche per lui si prospetta una prima sessione di allenamento sul Centrale. Ad attenderlo a Roma c’è già il supercoach Darren Cahill, giunto a Roma dopo qualche un mese di pausa con la famiglia in Australia (Sinner nei due tornei di Monte-Carlo e Barcellona era stato seguito dal solo Simone Vagnozzi).