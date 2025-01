Dieci più dieci e l’Italia del fioretto si conferma in massa nei tabelloni principali di Coppa del Mondo di scherma. Ultime in ordine cronologico le qualificazioni della tappa maschile di Parigi, dove nella splendida cornice dello Stade Pierre de Coubertin sono in dieci gli azzurri presenti nel tabellone principale di domani per la prova individuale in una delle più grandi classiche del massimo circuito. Già ammessi di diritto in virtù del ranking erano Filippo Macchi, Tommaso Marini al rientro dopo uno stop di cinque mesi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi, tutti già protagonisti, sempre a Parigi, ma alle Olimpiadi di fine luglio.

Oggi era la giornata dedicata alle qualificazioni e con una fase a gironi perfetta, frutto di sei vittorie e nessuna sconfitta, hanno raggiunto i medagliati olimpici anche Giuseppe Franzoni e Davide Filippi. Con i loro successi ottenuti nei tre turni preliminari successivi alla fase a gironi, poi, anche Damiano Di Veroli, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi e Damiano Rosatelli hanno conquistato il pass per il tabellone dei 64. Semaforo rosso sulle pedane parigine, invece, per Tommaso Martini e Mattia De Cristofaro, che si sono fermati al turno dei 128. Come detto, saranno presenti dieci azzurri domani in gara nel tabellone principale. Marini torna in gara dopo quasi metà anno e sfiderà il giapponese Ueno, mentre sono previsti ben due derby azzurri al primo turno: Filippo Macchi, due volte argento ai Giochi, se la vedrà contro Damiano Di Veroli, mentre Guillaume Bianchi incrocerà l’arma con Damiano Rosatelli.

QUASI EN-PLEIN IN ASIA

Dieci anche le azzurre che avanzano a Hong Kong nella tappa femminile di Coppa del Mondo di fioretto. La gara individuale sarà disputata quando in Italia sarà notte e poi di mattina sono previste le fasi finali per decretare il podio, al quale ambiscono tante italiane, visto che il fioretto resta la specialità di punta del nostro fenomenale movimento.

Erano già ammesse al main draw di questo primo appuntamento dell’anno solare, per diritto di ranking, le top-16 della classifica mondiale Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina Batini ed Elena Tangherlini. Soltanto dovendo passare dalla fase del girone, si sono aggiunte subito anche Erica Cipressa e Matilde Molinari, davvero strepitose questa mattina. E con i loro successi nei tabelloni preliminari, infine, hanno staccato il pass per la seconda giornata di gare in terra asiatica anche Martina Sinigalia, Francesca Palumbo, Anna Cristino e Irene Bertini. Era arrivata a un passo dal main draw anche Aurora Grandis, si è però fermata all’ultimo turno del tabellone di qualificazione. E’ arrivato invece lo stop nel turno delle 128 per Camilla Mancini. Alle due di notte inizierà pertanto il tabellone principale delle 64 di questa tappa di Coppa del Mondo a Hong Kong e, come detto, le fasi finali saranno previste nella mattina di sabato 11 gennaio, a partire dale ore 11.

IL PROGRAMMA DEI TRE APPUNTAMENTI

COPPA DEL MONDO DI HONG KONG

Sabato 11 gennaio

Ore 2 (in Italia): Tabellone principale gara individuale femminile

Fasi finali dalle ore 11 (in Italia)

Domenica 12 gennaio

Ore 1 (in Italia): Gara a squadre femminile

Fasi finali dalle ore 8,30 (in Italia)*

COPPA DEL MONDO DI PARIGI

Sabato 11 gennaio

Ore 9: Tabellone principale gara individuale maschile

Fasi finali dalle ore 17

Domenica 12 gennaio

Ore 9: Gara a squadre maschile

Fasi finali dalle ore 15.30