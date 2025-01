Si profila un fine settimana di grandi numeri per l’atletica leggera nostrana. Negli impianti indoor di tutta la penisola saranno infatti oltre 10 mila gli atleti in gara in tutte le categorie, dei quali oltre 5000 solo nelle due sedi principali di Ancona e Padova. La stagione dell’atletica al coperto sta dunque per entrare nel vivo, con una miriade di impegni: andiamo a scoprire quelli primari.

Padova e Ancona la fanno da padroni

Al PalaCasali di Ancona saranno in gara alcune delle velociste azzurre. Doppio impegno per la quattrocentista dell’Esercito Alice Mangione, argento agli Europei di Roma con la staffetta mista: prima sarà al via sabato nei 200 metri, poi domenica proseguirà con i 60 metri. Nella specialità più breve sono iscritte anche Irene Siragusa (Esercito) e Rebecca Borga (Fiamme Gialle), in un’autentica invasione di oltre cinquecento sprinter tra donne e uomini. Stessi numeri decisamente elevati (oltre 500 iscritti) anche per i 60 metri di Padova. Nelle altre gare del Palaindoor veneto da segnalare la finalista olimpica Elisa Molinarolo (Fiamme Oro) nel salto con l’asta, Ottavia Cestonaro (Carabinieri) nel lungo, la primatista italiana del pentathlon Sveva Gerevini (Carabinieri) attesa su 60hs, alto e peso, il velocista Eric Marek (Esercito) nei 200.

Non mancano, poi, i giovani talenti, come Kelly Doualla (Cus Pro Patria Milano), che debutterà da allieva nei 60 metri a Bergamo, dopo una stagione 2024 straordinaria, e Elisa Valensin (Cus Pro Patria Milano), che dopo aver dominato i 200 metri agli Europei U18, si cimenterà nei 60 ostacoli. Anche il giovane Kyan Escalona (Kronos Roma), campione europeo U18 dei 110 ostacoli, farà il suo debutto da junior a Rieti, mentre a Bergamo, Pietro Villa (Kronos Roma), oro nel giavellotto agli Europei U18, sarà impegnato in un test sui 60 metri.

Le gare proseguiranno anche in altre città italiane, come Modena, dove Diego Pettorossi (Libertas Unicusano Livorno) e Andrea Federici (Atl. Biotekna) saranno protagonisti nei 60 metri, e a Saronno, dove Federico Bonanni (Aeronautica) e Giulia Valletti Borgnini (Cus Pro Patria Milano) si sfideranno nell’asta. Non mancheranno appuntamenti anche a Aosta, Carrara, Firenze, Fossano, Iglesias, Napoli, Palermo, Parma e Udine, con una copertura completa di tutta la penisola.