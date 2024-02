Scherma, CdM spada femminile: Navarria, Santuccio e Rizzi fuori agli ottavi a Barcellona, Fiamingo 21^

Nessuna atleta azzurra tra le prime otto a Barcellona, sede della tappa di Coppa del Mondo di spada femminile. Nella gara individuale, la miglior italiana è stata Mara Navarria, che ha chiuso in nona posizione dopo una sconfitta per 15-13 agli ottavi contro l’ucraina Bryvytska. Alle sue spalle Alberta Santuccio, decima dopo un ko altrettanto amaro – sempre agli ottavi – contro la brasiliana Moellhausen per 15-14. Sconfitta sul filo del rasoio anche Giulia Rizzi, che ha ceduto il passo all’ungherese Muhari e si è dovuta accontentare del dodicesimo posto.

Più indietro Rossella Fiamingo (21^) e Roberta Marzani (26^), out nel turno dei 16esimi di finale, mentre si sono fermate un turno prima Federica Isola (42^), Alessandra Bozza (43^) e Lucrezia Paulis (53^). Il weekend volgerà al termine domenica 11 febbraio con la prova a squadre: obiettivo punti per la Qualifica olimpica per le azzurre del ct Dario Chiadò. Confermato il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi.