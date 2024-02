Enhanced Games 2024, nuoto: James Magnussen in acqua per battere il record dei 50 stile libero

Il nuotatore James Magnussen torna in acqua per provare a battere il record del mondo dei 50 metri stile libero negli Enhanced Games. Gli Enhanced Games sono un’idea di Aron D’Souza, imprenditore australiano. Sono un evento con cinque discipline: atletica, nuoto, sollevamento pesi, ginnastica e sport da combattimento. La particolarità è che gli atleti possono gareggiare anche se fanno uso di sostanze dopanti. Magnussen, campione del mondo dei 100 stile libero nel 2011 e nel 2013 e argento olimpico a Londra, ha accettato un milione di dollari per doparsi e per andare alla ricerca del record mondiale dei 50 stile durante gli Enhanced Games. Record che appartiene a César Cielo, che nel 2009, grazie ai vecchi costumi, nuotò in 20.91.

“Voglio affrontare questa cosa nel modo giusto. Voglio andare in America. Prendere gli integratori giusti. In un video vorrei mostrare come ci si può dopare in modo sicuro e appropriato e creare un atleta che non abbiamo mai visto prima”, le parole di Magnussen su Instagram.