Scherma, CdM Cairo: undici fiorettiste azzurre qualificate al tabellone principale

Sette fiorettiste azzurre si sono qualificate per il tabellone principale della gara individuale femminile della tappa di Coppa del Mondo al Cairo. Saranno dunque undici le atlete del ct Cerioni che gareggeranno in pedana in Egitto dato che, per diritto di ranking, erano già ammesse Martina Favaretto, Alice Volpi, Martina Batini e Arianna Errigo. Dopo la fase a gironi, si sono qualificate Erica Cipressa, Aurora Grandis, Anna Cristino e Martina Sinigaglia. Hanno avuto bisogno invece del tabellone preliminare ad eliminazione diretta Francesca Palumbo, Camilla Mancini ed Elena Tangherlini. Niente da fare invece per Serena Rossini, unica italiana eliminata, ko nel match decisivo. La gara individuale è in programma sabato 24 febbraio, mentre domani – venerdì 23 – scenderanno in pedana gli uomini per le fasi preliminari. Infine, la giornata di domenica 25 sarà riservata, come di consueto, alle prove a squadre.