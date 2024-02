Juventus, Alex Sandro in dubbio per il Frosinone: Alcaraz verso una maglia da titolare

Alex Sandro è in dubbio per la partita contro il Frosinone, in programma domenica 25 febbraio alle ore 12.30. Il difensore brasiliano ha infatti lavorato a parte per via di un affaticamento, tuttavia tra le fila della Juventus filtra ottimismo. Chi non ci sarà è invece Danilo, le cui condizioni sono da valutare, mentre torna Bremer dopo aver scontato la squalifica. La novità nell’11 titolare dovrebbe rispondere al nome di Carlos Alcaraz, pronto a partire dal 1′, probabilmente al posto di McKennie. Dubbio anche in attacco su chi, tra Chiesa e Yildiz, affiancherà Dusan Vlahovic.