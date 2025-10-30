A Carrara la Prima Prova Nazionale di sciabola: dirette su “Assalto – La Tv della Scherma”
Da venerdì a domenica in pedana Cadetti, Giovani e Assoluti. In palio i primi pass per i Campionati Italiani 2026, con fasi finali trasmesse gratuitamente su Sportface TV.
Tre giorni di grande scherma a Carrara. Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre si disputa la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di sciabola maschile e femminile, appuntamento che apre la nuova stagione e mette in palio i primi pass per i Campionati Italiani 2026, in programma la prossima primavera a Roma.
La rassegna inizierà con la categoria Cadetti (Under 17), protagonista della giornata inaugurale. Sabato toccherà ai Giovani (Under 20), mentre domenica spazio agli Assoluti, con i big della sciabola azzurra.
Le fasi finali di tutte le competizioni saranno trasmesse in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”, la nuova piattaforma disponibile su Sportface TV, che offre gratuitamente gli eventi della FIS previa semplice registrazione.
Il programma delle dirette
Venerdì 31 ottobre – Cadetti: collegamento live dalle 15.55
Sabato 1° novembre – Giovani: collegamento live dalle 15.55
Domenica 2 novembre – Assoluti: collegamento live dalle 14.10
Un weekend da non perdere per tutti gli appassionati di sciabola, con i talenti emergenti e i migliori interpreti italiani in pedana.