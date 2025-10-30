Il campione di Formula Uno Max Verstappen è in netta ripresa dopo un inizio di stagione davvero molto difficile.

Manca sempre meno alla fine del Mondiale di Formula Uno e stiamo vivendo un’accesa lotta per il titolo. Il campione del mondo in carica Max Verstappen sta provando a reagire alle difficoltà ed ha recuperato diversi punti rispetto alla vetta, passata in Messico da Oscar Piastri a Lando Norris. Al momento sono loro tre a giocarsi il titolo ed i tifosi del campione olandese appaiono ottimisti ed hanno grandi speranze per il futuro della stagione.

Steiner lo svela in diretta: Max Verstappen può sorridere

Per gran parte della stagione la McLaren è apparsa nettamente avanti rispetto alla concorrenza e Verstappen è arrivato addirittura ad oltre 100 punti di distacco dagli avversari. L’olandese è in rimonta e tra le altre cose è sicuramente uscito avvantaggiato dai continui confronti in casa McLaren, contrasti ormai costanti tra Lando Norris e Oscar Piastri. Inizialmente l’australiano andava meglio ma Lando è migliorato e lo ha superato nell’ultimo Gran Premio.

Nel corso del podcast The Red Flags Gunther Steiner ha analizzato la situazione attuale in Formula Uno ed ha dichiarato: “Il miglior alleato per Verstappen per vincere il campionato mondiale è proprio la McLaren” e poi l’uomo ha chiarito il suo pensiero: “Le papaya rules sembrano scritte per lui, se Norris e Piastri continueranno a lottare proseguiranno a togliersi punti a vicenda. Piastri sta faticando tantissimo e credo che non sente di avere il pieno sostegno della squadra per vincere il campionato”, chiude cosi il dirigente.