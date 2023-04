Scherma, Campionati Mondiali Giovani e Cadetti Plovdiv 2023: oro per Di Veroli nel fioretto maschile e bronzo per Grandis nel femminile

Grande giornata per l’Italia nei Campionati Mondiali Giovani e Cadetti Plovdiv 2023. Damiano Di Veroli è campione del mondo nel fioretto maschile Under 20 ma arriva anche la medaglia di bronzo di Aurora Grandis nella gara femminile.

Percorso netto per Di Veroli, numero 1 del tabellone, che con sei vittorie e solo cinque stoccate subite ha battuto in apertura il filippino Felipe 15-6, e poi lo slovacco Pirk 15-9. L’atleta delle Fiamme Oro ha vinto contro l’uzbeko Asranov 15-10 battendo agli ottavi il giapponese Fukuda in rimonta 15-10. Nei quarti ha affrontato il francese Eliot Chagnon, e ha interpretato un altro assalto perfetto, prendendone subito il comando e chiudendo 15-7. In semifinale ha affrontato lo scoglio dello statunitense Samarth Kumbla, che è andato avanti per poi essere ripreso e sconfitto 15-12. Ultimo atto contro il cinese Zeng vincendo una sfida all’ultimo punto 15-13 restando sempre dietro nel punteggio e mettendo la testa avanti nel finale.

Aurora Grandis, dopo un girone da cinque vittorie e una sola sconfitta, ha debuttato nel tabellone da 128 superando la bulgara Pastarmadzhieva per 15-8, e nell’assalto successivo ha battuto senza problemi Fang imponendosi 15-7 La fiorettista del Club Scherma Roma ha sconfitto anche la tedesca Hohenadel, con il punteggio di 15-9. Derby italiano negli ottavi di finale che Grandis ha fatto suo piazzando la stoccata del 15-14 contro la compagna di squadra Matilde Calvanese. Nei quarti di finale l’azzurrina ha dominato la sfida con la numero 1 del tabellone, la britannica Carolina Stutchbury vincendo 15-7.

Anche in semifinale, contro la statunitense Lauren Scruggs, la fiorettista romana ha lottato con coraggio e orgoglio, tenendo per lunghi tratti il match in equilibrio, ma è stata l’americana a spuntarla per 15-10. Ottimo terzo posto per Grandis soprattutto per la vittoria contro la numero uno del tabellone nei quarti.

Domani, nella quinta giornata del Campionato del Mondo Giovani e Cadetti Plovdiv 2023 andranno in scena le competizioni individuali di fioretto Under 17. Nella prova maschile in pedana Fernando Scalora, Mattia De Cristofaro ed Elia Pasin. Nella gara femminile, invece, le azzurrine impegnate saranno Vittoria Pinna, Greta Collini e Mariavittoria Berretta.