Juventus-Inter, gli ultras nerazzurri tornano allo Stadium dopo tre anni

di Redazione 37

La curva nord nerazzurra torna ad affollare il settore ospiti dell’Allianz Stadium di Juventus-Inter. Per la prima volta dopo tre anni, gli ultras interisti si riaffacciano nell’impianto bianconero nella settimana in cui hanno diramato un duro comunicato nei confronti della rosa di Inzaghi: “Abbiamo dato sempre sostegno, non abbiamo mai smesso di star vicino alla squadra neppure per un secondo anche dopo i peggiori risultati stagionali – hanno scritto i tifosi sui social – ma adesso la pazienza ha un termine”. Lo scorso novembre, per il match di campionato, gli ultras avevano spiegato i motivi della rinuncia alla trasferta con un comunicato: “La Curva Nord rende noto con largo anticipo che anche per quest’anno non parteciperà alla trasferta di Torino in occasione di Juve Inter del 6 novembre prossimo. Le motivazioni sono le solite ben note legate alla modalità di vendita biglietti per il settore ospiti”. Oggi lo spicchio riservato ai tifosi nerazzurri è interamente sold out.