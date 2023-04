LIVE – Moviola Juventus-Inter: tutti gli episodi, Massa arbitro

La moviola aggiornata di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia 2022/2023. All’Allianz Stadium va in scena il primo atto di un doppio confronto tutto da seguire. La Juventus ha sempre superato il turno nelle cinque semifinali di Coppa Italia disputate contro l’Inter (nelle stagioni 1937/38, 1982/83, 2003/04, 2015/16 e 2020/21). La squadra di Simone Inzaghi vuole scacciare via l’ombra della crisi e trovare il primo precedente favorevole nel penultimo atto del torneo contro i bianconeri. Di seguito ecco i principali episodi da moviola.

FINE PRIMO TEMPO

41′ – Giallo per proteste per Brozovic

40′ – Altre proteste Inter per un presunto tocco col braccio in area di Fagioli. Il tocco è con il fianco, forse anche un leggero contatto con la mano, ma la posizione del braccio è corretta. Non c’è rigore

34′ – CHECK VAR. Si conclude con un nulla di fatto il controllo. Proteste per un tocco col braccio di Bremer in un duello in area con D’Ambrosio. Il tocco sembra essere dell’interista dalle prime immagini

10′ – Nessuna situazione rilevante in avvio

1′ – Si parte