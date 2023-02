Rugby, Sei Nazioni maschile 2023: tutto facile per la Scozia, travolto il Galles 35-7

Nella partita valevole per il secondo turno del Guinnes Sei Nazioni 2023 di rugby maschile, la Scozia asfalta il Galles con un sonoro 35-7. A senso unico l’incontro sul campo del Murrayfield di Edimburgo, portato a casa dagli scozzesi di Gregor Townsend, bravi a confermarsi in casa dopo la bella vittoria in Inghilterra. Sconfitta la formazione gallese, guidata ora da Warren Gatland, che non è riuscita a riscattarsi dopo la sconfitta interna rimediata contro l’Irlanda. Prosegue il periodo no del Galles, che resta in fondo alla classifica e proverà a rifarsi tra quattordici giorni contro l’Inghilterra.

CRONACA – Ottimo avvio della Scozia, che vola sul 13-0 grazie ai calci di punizione di Russell e alla meta di Turner, seguita poi dalla trasformazione dello stesso Russell. Gli ospiti provano a reagire con la meta di Owens e la contestuale trasformazione di Biggar, ma si tratta dell’unico guizzo di un match complicato. Nella ripresa gli scozzesi infatti dilagano e conquistano ben 22 punti contro gli 0 degli avversari. Ben quattro le mete realizzate, rispettivamente da Steyn (due), Kinghorn e Fagerson.