Scherma, Abodi si complimenta con Mariaclotilde Adosini: “Un esempio speciale”

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, si è complimentato con Mariaclotilde Adosini, giovane promessa della scherma italiana. Quest’ultima infatti, dopo aver vinto il suo incontro di Coppa del Mondo Under 20, ha deciso di ritornare in pista dopo un errore arbitrale dei giudici. L’assalto poi è stato perso dall’azzurra, che però ha ricevuto elogi dal Ministro dello Sport italiano per il fairplay avuto. Queste le sue parole su Twitter: “A proposito di esempi, eccone uno speciale: Mariaclotilde Adosini, complimenti! Coppa del Mondo Under 20 a Beauvais. Non servono troppe parole, basta leggere. Lealtà, Correttezza, Probità. W lo Sport che rispetta se stesso, W la Scherma”.