Nantes-Juventus, Kombouarè: “Vogliamo fare qualcosa di mai visto, puntiamo alla vittoria”

Il tecnico del Nantes, Antoine Kombouarè, ha parlato in conferenza stampa, prima del match di Europa League contro la Juventus. Queste le sue parole: “Il Nantes non ha mai battuto ed eliminato una squadra italiana: vogliamo fare qualcosa di mai visto, vogliamo diventare leggende di questo club. Loro vogliono vincere l’Europa League per qualificarsi in Champions, ci aspettiamo una grande gara domani e Di Maria è stato il migliore in campo a Torino, noi siamo coscienti di poter vincere: non sarà facile, ma abbiamo questa possibilità”.

E ancora: “Sarà una grande partita, ma importante soprattutto per la Juve. Non per noi. La Juve se perde contro di noi è ridicola”