Formula 1, test Bahrain 2023: Sainz apre le danze per la Ferrari

Sta per iniziale il Mondiale 2023 di Formula 1 ed è tempo per le nuove monoposto di sottoporsi ai canonici test, utili per provare l’efficienza e le velocità delle vetture a non molto tempo dal primo Gran Premio. Da giovedì 23 a sabato 25 febbraio, i piloti saranno impegnati nei test in Bahrain, unico appuntamento utile per mettere a posto le imperfezioni di ogni veicolo. La Ferrari ha deciso che ad aprire le danze sarà Carlos Sainz, che utilizzerà la SF-23 giovedì e venerdì dalle 8 alle 12. In quegli stessi giorni, dalle ore 13 alle 17:30, toccherà invece a Charles Leclerc, mentre sabato i turni saranno invertiti.

Grande attenzione sarà rivolta anche alla Red Bull, campione del Mondiale 2022 con Max Verstappen: il pilota olandese testerà in solitaria la monoposto giovedì, mentre venerdì farà a turno con il compagno di scuderia Sergio Perez, il quale, a sua volta, guiderà da solo sabato. L’Alfa Romeo, invece, ha stabilito che Valtteri Bottas e Guanyu Zhou si alterneranno il primo giorno, mentre si alleneranno in solitaria nelle ultime due giornate. Identica suddivisione dei turni è stata scelta dalla Williams, i cui piloti sono Alexander Albon e Logan Sargeant.