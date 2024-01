Gabon: lo strano caso di Kanga, secondo i documenti nato 4 anni dopo la morte della madre

Se si chiamasse realmente Guelor Kanga e avesse sul serio 33 anni, il centrocampista dei serbi della Stella Rossa sarebbe un miracolo della natura. Invece, secondo la CAF, la confederazione del calcio africano, il giocatore non è del Gabon, non si chiama così e non ha l’età che i suoi documenti, tra cui il passaporto, parrebbero certificare. Anche perché, se fosse davvero nato l’1 settembre 1990 a Oyem, lo avrebbe fatto quattro anni dopo la morte della madre, spirata all’inizio del 1986 secondo fonti accertate. Il suo vero nome, infatti, dovrebbe essere Kiaku-Kiaku Kianga, la data di nascita quella del 5 ottobre 1985 a Kinshasa, in Congo, e dunque non in Gabon. Gli è stato chiesto di dimostrare la propria età prima dell’inizio della Coppa d’Africa ed ecco che la sua storia è diventata un vero e proprio caso il cui mistero si infittisce di ora in ora.