Italia U21, Balata: “Girone impegnativo, ma i nostri ragazzi non sono secondi a nessuno”

Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, si è recato al centro sportivo di Tirrenia per fare visita alla Nazionale Italiana U21 in vista dell’imminente inizio degli Europei di categoria. A partire da oggi sarà al fianco della squadra e lunedì volerà con i giocatori e lo staff in Romania, a Cluj, dove gli azzurrini saranno impegnati nelle tre gare del girone con Francia, Svizzera e Norvegia. Balata ha evidenziato il cammino degli azzurrini: “Abbiamo fatto un percorso notevole e questo gruppo ha dimostrato di avere tanto carattere, grandi qualità e valori morali. Sappiamo che ci aspettano delle difficoltà, ma siamo abituati ad affrontarle e superarle”.

“Il nostro è un girone impegnativo, la Francia è tra le favorite per la vittoria dell’Europeo e anche Svizzera e Norvegia meritano il massimo rispetto. I nostri ragazzi, però, non sono inferiori a nessuno, si stanno preparando al meglio e sono convinto che in Romania onoreranno la maglia azzurra come hanno sempre fatto. Giocheremo con grande convinzione e determinazione, puntando a raggiungere anche un altro traguardo molto importante come la qualificazione alle prossime Olimpiadi”, ha concluso Balata.