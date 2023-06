Sampdoria, il club è salvo: a breve arriverà l’iscrizione alla prossima Serie B

“L’iter per salvare la Sampdoria non sarà semplice, ma grazie al lavoro di squadre alla capacità delle persone coinvolte, il club può guardare al futuro con ottimismo. Ci tengo a ringraziare Matteo Manfredi e l’avvocato Francesco De Gennaro per il lavoro svolto” ha dichiarato Andrea Radrizzani (Aser Group) dopo l’approvazione del bilancio del club. Sulla stessa lunghezza d’onda Matteo Manfredi di Gestio Capital: “L’approvazione del bilancio e l’attivazione del Prestito Obbligazionario Convertibile sono obiettivi di estrema importanza perché ci consentono di guardare al futuro con ottimismo e di lavorare per gli aspetti ancora in sospeso. La data del 20 Giugno rappresenta un momento decisivo per la Sampdoria. Manca poco e siamo determinati ad iscrivere la squadra al prossimo campionato, avendo completato l’intero piano in essere in ogni suo aspetto e dettaglio“.