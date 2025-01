La giunta comunale di Riccione ha dato il via libera alla realizzazione del nuovo Centro tecnico federale nazionale della scherma. Uno degli sport d’eccellenza del Bel Paese avrà dunque la propria casa e quello che sarà messo in piedi in terra romagnola sarà un progetto strategico che trasformerà la città della Riviera in un punto di riferimento per questa disciplina sportiva. Sarà proprio la Federazione Italiana Scherma ad attuare l’iniziativa: si occuperà interamente della progettazione e della costruzione dell’impianto, che sorgerà nelle vicinanze del palazzetto Play Hall.

“Questo intervento rappresenta un’opportunità significativa per il territorio, non solo in termini di sviluppo infrastrutturale, ma anche per il suo impatto positivo sul turismo e sulla comunità locale – sottolinea una nota della Fis -. L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle priorità delineate dal Documento unico di programmazione 2025-2027, approvato dal consiglio comunale, che punta alla riqualificazione e al potenziamento dell’impiantistica sportiva cittadina. L’obiettivo è favorire la crescita dell’offerta sportiva e rendere Riccione una meta capace di attrarre eventi di rilevanza nazionale, contribuendo così alla destagionalizzazione del turismo”.

LE CARATTERISTICHE DELLA CASA DELLA SCHERMA

La nuova “Casa della scherma” sarà progettata in modo da rispettare i requisiti urbanistici e ambientali, con particolare attenzione alla sostenibilità, spiega la Federscherma. Le soluzioni utilizzate garantiranno a permeabilità dei suoli e sarà prevista la realizzazione di adeguati parcheggi per il pubblico, dal momento che il centro tecnico non viene visto come un qualcosa di chiuso, ma di aperto all’esterno. Il Centro, inoltre, non sarà solo un luogo destinato all’agonismo: la convenzione che verrà sottoscritta tra il Comune di Riccione e la Federscherma includerà spazi dedicati alla comunità.

Di conseguenza, i cittadini, le scuole e i giovani potranno accedere a questi spazi, favorendo l’inclusione sociale e la diffusione della pratica sportiva. Soddisfatto l’asssessore allo sport del comune di Riccione, Simone Imola, che “esprime grande soddisfazione per questa collaborazione con la Federazione Italiana Scherma, che consolida il ruolo della città come punto di eccellenza per lo sport e il turismo. La delibera approvata rappresenta un passo avanti significativo verso la realizzazione del progetto, senza costi per il Comune, e apre la strada alle successive fasi operative”.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE AZZI

Raggiante anche il presidente della Federscherma, Paolo Azzi, che presenta con soddisfazione questo nuovo progetto, definendolo una svolta storica per la scherma italiana: “Accogliamo con grande soddisfazione questo passo in avanti decisivo per la realizzazione di un impianto che sarà la Casa di tutta la scherma italiana. Riccione, già da tempo punto di riferimento per tutto il nostro movimento, in quanto sede apprezzata e consolidata del Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini, la grande festa dei nostri Under 14, ma anche di altre importanti manifestazioni nazionali, rappresenta una scelta strategica per quella che è una svolta storica. Il nuovo centro federale sarà fondamentale per le attività delle squadre nazionali maggiori e giovanili, ma diventerà soprattutto sede nevralgica dell’attività agonistica”.

Il presidente della Fis ha poi aggiunto: “Il tutto senza snaturare lo spirito itinerante che da sempre contraddistingue, e continuerà a caratterizzare, la scherma italiana, ma offrendoci una straordinaria certezza per l’organizzazione di molti eventi nazionali e internazionali che favoriranno gli atleti, i tecnici, le società affiliate e le famiglie. Siamo entusiasti del via libera al progetto, di cui ringrazio l’amministrazione comunale di Riccione che è stata parte fondamentale di un grande lavoro di squadra, portato avanti dalla Segreteria federale, con l’indirizzo del Consiglio. Per la scherma italiana si sta aprendo una nuova pagina che contribuirà alla crescita di tutto il movimento”, ha concluso.