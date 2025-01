La classifica della Serie A 2024/25 dopo la ventesima giornata a confronto con quella dello scorso campionato. E’ iniziato il girone di ritorno e siamo al giro di boa per tutte le squadre, o quasi perché ci sono ancora cinque partite da recuperare e tre squadre che hanno due partite in meno, in ogni caso è già tempo di primi bilanci e quando siamo giunti a metà stagione i calcoli e il raffronto tra le due diverse annate diventano una fotografia piuttosto realistica che possa testimoniare l’andamento delle venti formazioni del massimo campionato. Tra squadre che hanno ottenuto tanti punti in più rispetto alla passata stagione e altre formazioni che hanno dovuto fare invece i conti con un crollo di rendimento, andiamo a scoprire assieme i punti persi e conquistati quest’anno rispetto alle prime venti giornate della scorsa annata. Di seguito Sportface.it vi propone le classifiche aggiornate.

Classifica Serie A 2024/2025 dopo la ventesima giornata

Napoli 47 (+16) Inter 43 (-8) ** Atalanta 41 (+9) * Lazio 36 (+3) Juventus 33 (-16) * Fiorentina 32 (-2) * Bologna 28 (-4) ** Milan 28 (-14) ** Udinese 26 (+8) Roma 24 (-5) Genoa 23 (+1) Torino 22 (-6) Lecce 20 (-1) Empoli 20 (+7) Como 19 (Serie B) * Parma 19 (Serie B) Verona 19 (+2) Cagliari 18 (=) Venezia 14 (Serie B) Monza 13 (-12)

*Una partita da recuperare

**Due partite da recuperare

Il Napoli di Conte è inarrestabile

Antonio Conte show sulla panchina del Napoli. Fare meglio rispetto all’anno scorso, disastroso, non era assolutamente complicato, anzi, ma gli azzurri con l’allenatore leccese in panchina stanno superando tutti i limiti. I partenopei, con i loro 47 punti, ne hanno ben 16 in più rispetto al girone di andata dello scorso anno. Venendo alle altre big, l’Atalanta è l’unica a questo punto ad aver sensibilmente incrementato il proprio bottino, la Lazio ormai di appena tre punti visto il rallentamento, mentre persino l’Inter, che continua a essere schiacciasassi, deve far fronte a qualche punticino perso rispetto a un anno fa.

Juventus horror: -16 con una partita in meno

La squadra che ha perso più punti in classifica in assoluto rispetto a un anno fa è la Juventus. Addirittura -16 per Motta rispetto ad Allegri, seppur con una partita in meno: i bianconeri arrancano sia nel saldo di punti in negativo, che anche in caso di vittoria stasera a Bergamo sarebbe di -13 e più alto rispetto a qualsiasi altra squadra (tranne il Milan, che ha due partite in meno), che in quello di posizioni, visto che un anno fa esatto la Vecchia Signora era seconda e adesso è fuori dalla zona Champions. Anche il Milan ha perso moltissimi punti rispetto a un anno fa, addirittura 14 in questo momento, ma va considerato anche che i rossoneri devono recuperare due partite e dunque, qualora le vincessero entrambe, rimedierebbero in parte a questa emorragia. Molto indietro nel raffronto con la passata annata anche la Roma.

Il Monza torna alla vittoria

Con la provvidenziale vittoria contro la Fiorentina, sono ora 12 i punti persi tra il girone d’andata del 2023/2024 e il girone d’andata del 2024/2025 per il Monza, che smette così di essere la squadra ad aver ceduto in modo più ingente rispetto alla scorsa stagione. Dopo i due ko su due in due scontri salvezza col nuovo allenatore Bocchetti, i biancorossi hanno adesso vinto e si trovano a quota 13, tornando a sperare così nella salvezza. Dopo venti giornate, lo scorso anno però ne avevano invece già 25 ed erano di fatto salvi con un intero girone da giocare. In difficoltà anche il Torino tra le squadre di fascia media, segno positivo, tra le altre, per l’Udinese.