Mondiali Scherma Milano 2023, riammessa l’ucraina Kharlan: sarà nella gara a squadre

Dopo l’esclusione nella gara individuale, l’esecutivo della Fie ha deciso di riammettere l’ucraina Olga Kharlan ai Mondiali di scherma di Milano 2023. L’atleta, dunque, potrà gareggiare nella competizione a squadre insieme alle sue compagne, provando a portare a casa la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La decisione della Fie, che spiegherà tutto in una conferenza stampa in serata con la presenza dell’atleta ucraina, arriva dopo il richiamo del Cio che aveva chiesto maggiore comprensione per gli atleti ucraini. La questione è anche finita sotto la lente di ingrandimento del governo italiano, con il ministro per lo sport Andrea Abodi che con una lettera ha chiesto delucidazioni a Coni, Federscherma e comitato organizzatore dei Mondiali.