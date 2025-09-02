Sei azzurri in pedana nella giornata inaugurale: primi impegni tra eliminazioni e passaggi di turno. Highlights e interviste disponibili su Assalto TV grazie alla copertura congiunta con Sportface.

Il Mondiale Paralimpico di scherma a Iksan (Corea del Sud) si è aperto con le prove individuali di sciabola maschile e spada femminile. Sei gli azzurri impegnati nella giornata inaugurale, che ha visto un’Italia protagonista ma sfortunata in alcune gare decisive.

Nella sciabola maschile categoria B si fermano al tabellone da 32 Gianmarco Paolucci, superato all’ultima stoccata dal coreano Kwon (15-14), e Andrea Jacquier, battuto 15-9 da Kim. Nella prova A ottimo esordio per Edoardo Giordan, che ha superato Haupt (Germania) e Ntounis (Grecia) approdando ai quarti, mentre Mattia Galvagno ha superato il canadese Roussel ma si è arreso a Manko (Ucraina).

Tra le spadiste, Sofia Garnero (cat. A) ha superato il primo turno per il forfait dell’indiana Tanwar, prima di cedere con onore alla cinese Chen, numero 1 del tabellone. Nella categoria B Julia Markowska ha vinto i primi due incontri ma si è fermata agli ottavi, battuta dalla bielorussa Fiaklistava.

Il programma prosegue con le altre gare individuali e le prove a squadre fino al 7 settembre, con gli azzurri attesi in pedana in tutte le specialità.

Grazie alla collaborazione tra Assalto – La TV della scherma e Sportface, i tifosi possono seguire highlights, interviste e contenuti esclusivi sulla piattaforma OTT ufficiale della Federazione, oltre alle dirette streaming sul canale YouTube World Ability Sport.